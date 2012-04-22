Клад Нарышкиных перевозят в Константиновский дворец

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22 апреля 2012, 15:00 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Клад Нарышкиных покинул особняк на Чайковского, 29. Он разместится в Константиновском дворце. Ящики со столовым серебром и прочими предметами декоративно-прикладного искусства общим количеством более 2100 единиц хранения везут в Стрельну.



Напомним, что некоторое время вопрос о размещении клада обсуждали сразу три музея, предполагалось, что коллекция предметов, найденных в особняке Нарышкиных, будет размещена либо в Эрмитаже, либо в Павловском дворце, Константиновский был лишь одним из возможных вариантов. Как оценивают находку антиквары, обнаруженные предметы декоративно-прикладного искусства хотя и не являются раритетами, но тем не менее «безусловно музейного уровня». Как комментируют эксперты, на сегодня практически не существует сервизных наборов этого времени настолько полной комплектации. Ювелирные изделия выполнены в мастерских поставщиков императорского двора.



Содержимое клада было упаковано в 37 коробок, включая 21 картонную коробку, 4 плоские упаковки (под блюда и подносы), 4 исторических кофра, 8 деревянных ящиков под большемерные предметы.