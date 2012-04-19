Джек Николсон: главному бабнику Голливуда 75 лет

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19 апреля 2012, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

detlep.ru

Трехкратный обладатель премии «Оскар» Джек Николсон 22 апреля отметит 75-летие. Актер редкого обаяния, совершенно непохожий на других голливудских звезд.



Критики справедливо считают, что его талант не подвержен ни времени, ни моде. Однако любой портрет суперзвезды американского кино будет неполным, если не сказать о его личной жизни.

У актёра пятеро детей от четырёх разных женщин, хотя женат он был только один раз и то недолго, всего 6 лет, на кинодиве Сандре Найт.

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