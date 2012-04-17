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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Индия - это всегда что-то умопомрачительное

17 апреля 2012, 18:40 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Павел Яблонский ]

Магические танцы Индии
Магические танцы Индии

Сегодня в рамках открывшегося в Санкт-Петербурге  фестиваля OPEN INDIA начался кинофестиваль современного индийского кино.

 Многих в России давно интриговали рассказы о магических танцах суфиев. И вот впервые к нам приехали ярчайшие представители это вида музыкального и танцевального искусства и своего рода религиозной медитации   -   группа NIZAMI BROTHERS, исполняющая песнопения Каввали, а с ними - трое танцующих дервишей. Кружащиеся до умопомрачения танцоры плюс магия голосов и инструментов в сочетании с храмовыми музыкальными практиками  завораживали.

В зале оказалось немало неистовых поклонников индийской культуры в холодном северном городе, некоторые из которых даже в кислый дождливый день пришли в ярких экзотических костюмах. Музыканты же сами «завелись» и в конце программы стали призывать всех собравшихся  любить и любить.

Что же касается кинофестиваля, то по словам его организаторов, это уже не то типичное мелодраматичное индийское кино, что мы знали в былые годы, а совершенно не уступающие ни по технологиям, ни по драматургии лучшим образцам Голливуда.

 Петербуржцы увидели фильм «Три идиота». Это рекордсмен кассовых сборов в Индии и обладатель многих призов. Кинофестиваль посетил и восходящая звезда индийского кино актер  Шарман Джоши, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Три идиота".  

Организаторами фестиваля «Опен Индия» предстали арт-центр «Берег» и киноцентр «Мираж-синема». На открытии выступили  Посол Индии в России Аджай Малхотра, Генконсул Индии в Петербурге Вишвас Сапкал.