Индия - это всегда что-то умопомрачительное

//Культура

17 апреля 2012, 18:40 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Павел Яблонский ]

Магические танцы Индии

Сегодня в рамках открывшегося в Санкт-Петербурге фестиваля OPEN INDIA начался кинофестиваль современного индийского кино.

Многих в России давно интриговали рассказы о магических танцах суфиев. И вот впервые к нам приехали ярчайшие представители это вида музыкального и танцевального искусства и своего рода религиозной медитации - группа NIZAMI BROTHERS, исполняющая песнопения Каввали, а с ними - трое танцующих дервишей. Кружащиеся до умопомрачения танцоры плюс магия голосов и инструментов в сочетании с храмовыми музыкальными практиками завораживали.

В зале оказалось немало неистовых поклонников индийской культуры в холодном северном городе, некоторые из которых даже в кислый дождливый день пришли в ярких экзотических костюмах. Музыканты же сами «завелись» и в конце программы стали призывать всех собравшихся любить и любить.

Что же касается кинофестиваля, то по словам его организаторов, это уже не то типичное мелодраматичное индийское кино, что мы знали в былые годы, а совершенно не уступающие ни по технологиям, ни по драматургии лучшим образцам Голливуда.

Петербуржцы увидели фильм «Три идиота». Это рекордсмен кассовых сборов в Индии и обладатель многих призов. Кинофестиваль посетил и восходящая звезда индийского кино актер Шарман Джоши, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Три идиота".

Организаторами фестиваля «Опен Индия» предстали арт-центр «Берег» и киноцентр «Мираж-синема». На открытии выступили Посол Индии в России Аджай Малхотра, Генконсул Индии в Петербурге Вишвас Сапкал.