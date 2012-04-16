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16 апреля 2012, 22:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта roadplanet.ru

В Москве в понедельник на основной сцене Большого театра прошла церемония награждения "Золотой маской" прошла в понедельник. Лучшим драматическим спектаклем сезона жюри премии признало спектакль "Счастье" Александринского театра Санкт-Петербурга в постановке Андрея Могучего.

Лучшим спектаклем в драме (малая форма) была признана постановка Кирилла Серебренникова "Отморозки". Этот спектакль был поставлен в "Седьмой студии" Москвы - учебном театре.

Лучшей актрисой в драме была признана Светлана Замараева за роль Кручининой в спектакле "Без вины виноватые" (Театр юного зрителя, Екатеринбург), передает Интерфакс. За исполнение роли Калигулы в спектакле "Калигула" (Театр наций, Москва) "Золотую маску" получил Евгений Миронов.

Лучшим драматическим режиссером жюри признало Юрия Бутусова за спектакль "Чайка" в московском театре "Сатирикон".

Лучшим балетом стал "За вас приемлю смерть" в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, а лучшей оперой - "Сказки Гофмана" в том же театре.

Лауреатами премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в театральное искусство" стали: режиссер Петр Фоменко, Эдуард Кочергин и актер Михаил Пахоменко.

Жюри решило не присуждать премии в номинациях "Лучший спектакль в оперетте (мюзикле)" и лучшие женская и мужская роли в оперетте (мюзикле).

"АН" писали, что главный конкурс театральной России - фестиваль "Золотая Маска" стартовал в этом году в Москве 25 февраля.

А 28 марта произошел конфуз: в Москве в Большом театре театралы освистали знаменитого польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, приняв за главу ЦИК РФ Владимира Чурова, который обладает значительным портретным сходством с творцом музыки.