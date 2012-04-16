Кремль зазвучит...

//Культура

16 апреля 2012, 15:15 [«Аргументы Недели», Сергей Сыч ]

В Оружейной палате Московского Кремля с 16 по 22 апреля пройдет XIII международный фестиваль «Кремль музыкальный». Идеологом этого фестиваля стал великим музыкант Николай Петров. До 2011 года фестиваль проходил под его личным руководством и при его участии. В прошлом году мир музыки потрясла новость о скоропостижной кончине этого блистательного музыканта, но Министерство культуры России приняло решение о том, что фестиваль будет по-прежнему проводиться в одной из жемчужин музеев Кремля - Оружейной палате и носить имя великого артиста.

Главную цель фестиваля определил сам Николай Петров - представить слушателям лучшие образцы русской и зарубежной музыкальной культуры, знакомить их с сокровищницами Московского Кремля и подтвердить, что, несмотря на все сложности, наша культура жива и составляет предмет нашей гордости. Программа фестиваля 2012 года была составлена лично Николаем Арнольдовичем Петровым и таким образом, апрельский форум станет уникальным событием – будут представлены именно те программы и те музыканты, которых отбирал сам великий мэтр.



Фестиваль в Оружейной Палате откроет Камерный оркестр «Volga Philharmonic», дирижер и солист – известный скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган.



На втором концерте фестиваля своё музыкальное приношение памяти любимого педагога представят ученики Николая Петрова. Это Катя Март, которая, несмотря на юный возраст — лауреат 11-ти престижных международных конкурсов, молодая талантливая пианистка и самобытный композитор Феруза Хайдарова, блестящие пианисты Михаил Турпанов и Александра Сапсович, уникальный музыкант, солист Московской филармонии, широко известный как в нашей стране, так и за рубежом - Никита Мндоянц (17 апреля).



Продолжится смотр имени Николая Петрова концертом интереснейшего пианиста из Великобритании Оливера Пула. Ему немногим более 20 лет, но это известное имя в мире, молодой артист уже завоевал международную репутацию «мастера-пианиста» с «тысяче-вольтной энергией и обаянием». Оливер Пул играл на лучших сценах мира, он является артистом «Swiss Global Artistic Foundation», записывается на «Nimbus Records», «Claves Records», а также для «ВВС Radio». (18 апреля).



В Оружейной Палате 19 апреля вновь выступит уникальное джазовое трио Мариана Петреску (Германия-Финляндия). Ученику легендарного Оскара Питерсона, «Горовицу джазового фортепьяно», Мариану Петреску рукоплещет весь мир. Он выступал с лучшими артистами мира, а одна из его последних наград — престижная премия Грэмми, которую по праву называют «музыкальным Оскаром».



Вечер фортепианных дуэтов, столь любимых Николаем Петровым, представят молодые пианисты Вячеслав Грязнов и Николай Кожин. Имя Вячеслава Грязнова хорошо известно меломанам разных стран - Вячеслав гастролирует как с сольными концертами, так и с симфоническими оркестрами в Италии, Дании, Великобритании, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Голландии, Кувейте, Африке (Танзания, Кения, Замбия), в странах Балтии, во многих городах России. За концерные сезоны 2004-2006 пианист дал около 30 сольных концертов в Японии. На японском телевидении регулярно транслируются видеозаписи Вячеслава Грязнова, сделанные в студии телекомпании NHK. Изданы два сборника концертных обработок и транскрипций В. Грязнова для фортепиано. Концертный партнёр Вячеслава Грязнова Николай Кожин — обладатель многочисленных наград Всероссийских и международных конкурсов, среди которых международный конкурс пианистов в Виченце, международный конкурс-фестиваль «International Keyboard Institute and Festival» в Нью-Йорке, международный конкурс «Maria Canals» в Барселоне и многие другие. На этом концерте будет исполнено уникальное произведение В. Грязнова, посвященное памяти Николая Петрова - рапсодия «In Black» на темы оперы Гершвина «Порги и Бесс». (20 апреля)



Знаменитые на весь мир «Академия старинной музыки» и Татьяна Гринденко продолжают фестиваль. Созданный в 1982 году ансамбль с первых же выступлений зарекомендовал себя коллективом универсальных возможностей. «Академия…» была одним из пионеров аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. С 1987 года коллектив входит в состав Московской филармонии. Татьяна Гринденко является единственным и бессменным руководителем ансамбля. Специально для Гринденко музыку писали самые известные современные композиторы, она выступала с лучшими оркестрами и дирижёрами разных стран. (21 апреля)



Завершится смотр 22 апреля концертом солистов Большого театра России. Имена их известны всему миру — эти блистательные артисты много лет являются гордостью российского музыкального искусства: народная артистка СССР Маквала Касрашвили, народная артистка России Татьяна Ерастова, заслуженный артист России Михаил Казаков, народный артист России Олег Кулько, народный артист России Анатолий Лошак. Вести все концерты фестиваля будет Петр Татарицкий (Алмазов).