Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура

Медведев наградил известного деятеля культуры

14 апреля 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев наградил известного деятеля культуры

Народный артист России, музыкальный критик и телеведущий Святослав Бэлза награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля.


 Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении С. Бэлзы почетной наградой "за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю просветительскую деятельность", говорится в сообщении.

С. Бэлза с 1986 по 1997 год был автором и ведущим программы "Музыка в эфире" на Первом канале. С 1997 года работает на телеканале "Культура".



НС

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан