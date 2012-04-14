Медведев наградил известного деятеля культуры

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14 апреля 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист России, музыкальный критик и телеведущий Святослав Бэлза награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля.



Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении С. Бэлзы почетной наградой "за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю просветительскую деятельность", говорится в сообщении.



С. Бэлза с 1986 по 1997 год был автором и ведущим программы "Музыка в эфире" на Первом канале. С 1997 года работает на телеканале "Культура".







