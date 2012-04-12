Театр Сатиры опроверг информацию о срочной госпитализации Александра Ширвиндта

Представители Театра Сатиры успокоили поклонников Александра Ширвиндта — актер чувствует себя хорошо. Накануне в СМИ появилась информация, что художественный руководитель Театра Сатиры, известный актер Александр Ширвиндт был экстренно госпитализирован в больницу в связи с сердечным приступом.

Пресс-аташе худрука Лиана Бединадзе опровергла эти слухи и сообщила, что Александр Ширвиндт в больнице он проходит плановое обследование, а не был срочно госпитализирован.

СМИ писали, что 77-летний Ширвиндт срочно был доставлен его собственным водителем в одну из московских клиник, где медики поставили первоначальный диагноз - нарушение кровообращения. Врачи якобы опасаются, что потребуются более радикальные методы лечения.

"Ширвиндт чувствует себя нормально. В течение трех дней он будет проходить плановое обследование в больнице. Для этого долго искали три-четыре дня, свободных в репертуаре театра", - пояснила представитель театра.

"Александр Анатольевич во вторник запустил в работу, и состоялась первая репетиция, нового спектакля с Федором Добронравовым в главной роли под рабочим названием "Таланты и наследники", - цитирует представителя театра РИА Новости.

Бединадзе подчеркнула, что Театр Сатиры "крайне возмущен ложной информацией недобросовестных СМИ".