Театр Сатиры опроверг информацию о срочной госпитализации Александра Ширвиндта
12 апреля 2012, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Представители Театра Сатиры успокоили поклонников Александра Ширвиндта — актер чувствует себя хорошо. Накануне в СМИ появилась информация, что художественный руководитель Театра Сатиры, известный актер Александр Ширвиндт был экстренно госпитализирован в больницу в связи с сердечным приступом.
Пресс-аташе худрука Лиана Бединадзе опровергла эти слухи и сообщила, что Александр Ширвиндт в больнице он проходит плановое обследование, а не был срочно госпитализирован.
СМИ писали, что 77-летний Ширвиндт срочно был доставлен его собственным водителем в одну из московских клиник, где медики поставили первоначальный диагноз - нарушение кровообращения. Врачи якобы опасаются, что потребуются более радикальные методы лечения.
"Ширвиндт чувствует себя нормально. В течение трех дней он будет проходить плановое обследование в больнице. Для этого долго искали три-четыре дня, свободных в репертуаре театра", - пояснила представитель театра.
"Александр Анатольевич во вторник запустил в работу, и состоялась первая репетиция, нового спектакля с Федором Добронравовым в главной роли под рабочим названием "Таланты и наследники", - цитирует представителя театра РИА Новости.
Бединадзе подчеркнула, что Театр Сатиры "крайне возмущен ложной информацией недобросовестных СМИ".