Знаменитый актер Леонид Куравлев потерял жену. Супруга мэтра Нина Васильевна скончалась на 73-м году жизни. Леонид Вячеславович и Нина Васильевна два года назад отметили золотую свадьбу.

Жили дружно и счастливо. Куравлевы воспитали замечательных дочь Екатерину и сына Василия.

Леонид Куравлев выбрал себе жену, когда еще учился в школе. 16-летним влюбился в семиклассницу Ниночку. Поженились в 1960 году. Нина Куравлева преподавала в школе английский, пишет "Экспересс-газета".

По словам друзей актера, он буквально растворялся в жене, всю жизнь хранил ей верность. Она постоянно заботилась о Куравлеве, была его надеждой и опорой. Нина Васильевна скончалась в минувшую пятницу после сложной операции. Ее похоронили в Москве на актерской аллее Троекуровского кладбища.