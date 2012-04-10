Преследовательнице Болдуина запретили к нему приближаться

Суд Нью-Йорка вчера освободил под личную ответственность Женевьев Сабурин , арестованную по обвинению в преследовании популярного голливудского актера Алека Болдуина, и запретил ей приближаться к звезде.



Какое расстояние суд счел безопасным для частной жизни актера, не уточняется.

По словам актера, канадка, которую он впервые встретил несколько лет назад, несколько раз звонила ему с признаниями в любви. Кроме того, Сабурин не раз нарушала общественный порядок на публичных мероприятиях с участием Болдуина. Полиция Нью-Йорка арестовала 40-летнюю канадскую актрису в минувшее воскресенье.



Неделю назад стало известно, что Алек Болдуин готовится к свадьбе с инструктором по йоге, 28-летней Хиларией Томас (Hilaria Thomas).

Томас покорила сердце актера около года назад. Также сообщается, что на протяжении романа пара активно переписывалась в сети микроблогов Twitter, сообщает РИА Новости.

Болдуин, которому во вторник исполнится 54 года, ранее был женат на голливудской актрисе Ким Бейсингер, однако в 2002 году этот брак распался. Дочери актера от первого брака 16 лет.

Болдуин также известен как ярый защитник животных: он придерживается вегетарианства и активно поддерживает организацию PETA, борющуюся за права животных.



