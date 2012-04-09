Статуэтки "Ника" российской академии кинематографических искусств за лучшую женскую роль получили Дарья Екамасова, сыгравшая в фильме "Жила-была одна баба" Андрея Смирнова и Надежда Маркина за роль в картине "Елена" Андрея Звягинцева.

"АН" сообщали, что фильм "Жила-была одна баба" Андрея Смирнова стал триумфатором XXV церемонии старейшей российской кинопремии "Ника". Картина стала победителем в шести номинациях, среди которых - лучшая женская роль и сценарная работа.

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом стал Сергей Гармаш, сыгравший в фильме "Дом".

В номинации "Открытие года" победителями стали сразу два человека: режиссер Дмитрий Астрахан, сыгравший в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой", и юный Миша Пронько, запомнившийся зрителям по картине "Сибирь. Монамур".

Специальным призом, созданным в этом году Академией кинематографических искусств "Ника", наградили учредителей фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову и Дину Корзун.

Ксения Собчак, которая вела последнюю часть церемонии награждения не удержалась и спросила Чулпан Хаматову: "Если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина или осталась в стороне от политической деятельности?".

Евгений Миронов не удержался: "Зачем вы это делаете? Поддержала бы", - возмутился он. "Ксюша, давайте не будем. Сегодня кинематографический праздник кино", - ответила Чулпан.

Напомним, перед президентскими выборами в марте ряд деятелей культуры записали видеоролики в поддержку Владимира Путина, в том числе Чулпан Хаматова, актриса, мать троих детей, основатель благотворительного фонда. Гражданская позиция этих людей вызвала оживленную дискуссию среди сообществ творческих профессий.

Многие осуждали выбор актеров, в том числе Хаматовой.