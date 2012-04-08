В телеэфире канала «Санкт-Петербург» будет звучать музыка Андрея Петрова (ВИДЕО)

Телеканал «Санкт-Петербург» ждут изменения в области музыкального оформления эфира. Основу его обновленного варианта составят произведения известного композитора Андрея Петрова.

Представители телеканала уверены, что его музыка идеально соответствует духу Северной столицы.По данным пресс-службы телеканала, соответствующий договор с семьей композитора уже заключен.

В настоящее время идет процесс адаптации произведений маэстро согласно использующемуся на канале хронометражу и динамике изображения. Музыка Петрова зазвучит в телеэфире в ближайшем будущем. Знаменитая «Пьеса» Петрова, украсившая фильм «Осенний марафон», будет использоваться в выпусках «Прогноза погоды».

«Увертюра» из кинофильма «Служебный роман» послужит музыкальным оформлением программы «День города». Выпуски новостей в свою очередь будут сопровождаться музыкой из фильма «Укрощение огня».