На концерт памяти Александра Барыкина не пригласили его последнюю жену

Концерт памяти певца и композитора Александра Барыкина «Не забывай друга» собрал всех его друзей.

Выступали звезды отечественной эстрады: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Владимир Кузьмин, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, «Самоцветы», Александр Маршал, Алсу и многие другие.

Организаторы пригласили на концерт всех друзей певца. Единственной, кто не получил приглашения, оказалась последняя жена Александра Барыкина – Нелли, пишет «Собеседник».

Все внимание зрителей было приковано к маме артиста Александре Георгиевне. На концерт 82-летняя женщина приехала в инвалидном кресле. Матери певца трудно передвигаться, она теряет зрение. Музыкант Александр Серов недавно оплатил ей операцию на глазах. Сама Александра Георгиевна уверяет, что после смерти сына ей приходится жить на небольшую пенсию. Бывшие невестки ее не навещают.

На концерт памяти музыканта из Европы приехал сын Барыкина - Георгий. Он сейчас живет в Европе. Молодой музыкант рассказал, что когда бывает в Москве, всегда навещает бабушку. По его словам, она живет в Люберцах в отдельной квартире, получает неплохую пенсию.

Георгий Барыкин сказал, что на наследство отца не претендовал. Ему досталась гитара. «Мне досталось главное – частичка его таланта. И это самое большое наследство, которое я мог получить!», - пояснил Барыкин-младший.

На вечере друзей певца интересовала предстоящая установка памятника на могиле Александра Барыкина.

По православным традициям монумент на могиле устанавливают через год после смерти.Доходы от концерта будут направлены на создание мемориала. Но пока этих денег не хватает.