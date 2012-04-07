Михаил Шемякин хочет спасти Россию от бездуховности

Известный художник Михаил Шемякин представил в Петербурге очередную выставку из серии «Антология формы». В Фонде его имени стартовал проект «Башмак в искусстве», традиционно объединивший материалы научных исследований художника и произведения современного искусства.

При создании экспозиции Шемякин намеренно отошел от демонстрации утилитарной значимости башмака.

По словам мастера, большая часть выставки знакомит с разным художественным восприятием обуви, как полноценного арт-объекта. Большой интерес также представляют отсылки к историческим, этническим и религиозным моментам, так или иначе связанным с этим «обыденным» предметом.

На экспозиции представлены десятки произведений на заданную тему, прошедшие серьезный отбор.

Все они отличаются высочайшим качеством. Как сообщил Шемякин на прошедшей в преддверии открытия выставки пресс-конференции, с каждым годом уровень работ художников-участников проекта только повышается. Для него это очень хороший показатель, который дает надежду на возрождение России.

«Я думаю, что нам сегодня нужно думать не как обустроить Россию, а как её спасти, потому что время сейчас довольно сложное и тревожное», - констатирует Шемякин.

В этом контексте художника особенно беспокоит отсутствие высокой духовности. Шемякин пытается бороться с этой проблемой всеми доступными ему способами, к которым относится и создание подобных выставок.

«Задача моей лаборатории, которая именуется Институтом философии и психологии творчества, попытаться реставрировать генофонд, который уничтожался по сегодняшний день с 1917 года», - уточняет он.

Шемякин надеется воспитать новую группу людей-интеллектуалов, которые смогут реанимировать российскую действительность.В рамках выставки «Башмак в искусстве» запланирована насыщенная культурная программа.

Среди заявленных мероприятий значатся тематические лекции историка моды Александра Васильева, серия вечеров инструментальной музыки и пластики при участии Сергея Осколкова и театра «Лицедеи», вечер песочной анимации «История одного башмака», мастер-классы по росписи обуви и многое другое.

Осенью жителей Северной столицы ждет знакомство с другим проектом Михаила Шемякина, над которым он работал последние 12 лет. Масштабная выставка художника, посвященная тротуарам Парижа, разместится в Русском музее.

На экспозиции будет представлена новая техника, которая пока никем не используется. «На выставке можно будет увидеть мастерскую Шемякина на улице, в заброшенном доме или парке», - поясняет художник, - «Там участвуют старые стены; бумага, которая валяется на тротуарах; подтеки собачьей мочи, которые превращаются в какие-то гротескные фигуры».Демонстрация уникального проекта запланирована на сентябрь.

На открытии выставки будет реализован перформанс при участии Славы Полунина.