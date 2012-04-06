Сербы сняли лучший фильм о футболе (ВИДЕО)
6 апреля 2012, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Определились победители 10-го международного Фестиваля спортивного кино «Красногорский».
В этом году программа кинофорума состояла из трех частей: игровых лент, документалистики и антологии отечественного спортивного кино.
Было представлено 93 фильма из 24 стран, которые оценивались в шести номинациях и гран-при.
В номинациях победу одержали следующие картины.
«Лучший дебют» - «Нигату: мечта бегуна» (Россия)
«Лучший сюжет» – «Испытай судьбу» (Нидерланды)
«Сильные духом» – «Спорт инвалидов» ( Россия)
«Лучший герой» – «Юри Робич - мировая легенда» (Словения)
«Лучший фильм о героях» - «Три периода» (Россия)
«Лучший режиссер» - «Борцу не больно» ( Россия)
А «Гран-при фестиваля» получил фильм «Монтевидео, вкус мечты» сербского режиссера Драгана Бьелогрлича.
(Видео Татьяны Бреевой)