Сербы сняли лучший фильм о футболе (ВИДЕО)

Определились победители 10-го международного Фестиваля спортивного кино «Красногорский».

В этом году программа кинофорума состояла из трех частей: игровых лент, документалистики и антологии отечественного спортивного кино.

Было представлено 93 фильма из 24 стран, которые оценивались в шести номинациях и гран-при.

В номинациях победу одержали следующие картины.

«Лучший дебют» - «Нигату: мечта бегуна» (Россия)

«Лучший сюжет» – «Испытай судьбу» (Нидерланды)

«Сильные духом» – «Спорт инвалидов» ( Россия)

«Лучший герой» – «Юри Робич - мировая легенда» (Словения)

«Лучший фильм о героях» - «Три периода» (Россия)

«Лучший режиссер» - «Борцу не больно» ( Россия)

А «Гран-при фестиваля» получил фильм «Монтевидео, вкус мечты» сербского режиссера Драгана Бьелогрлича.

(Видео Татьяны Бреевой)