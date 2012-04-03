Эрмитаж установит сигнализацию на всех экспонатах

В Санкт-Петербурге государственный Эрмитаж планирует полностью обновить систему сигнализации за 30 миллионов рублей. В настоящее время сигнализация установлена на тех экспонатах, которые находятся в основных залах.

Об этом следует из технического задания к аукциону. Специальные датчики будут установлены также на картинах, которые хранятся в запасниках или обследуются в лабораториях, пишет Фонтанка.ру. Благодаря новой системе администрация музея сможет отслеживать перемещение каждой картины по территории Эрмитажа.