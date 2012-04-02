Певица Земфира закроет своим выступлением один из дней фестиваля "Нашествие 2012", который пройдет с 6 по 8 июля в Большом Завидово Тверской области. Земфира станет хедлайнером "Нашествия 2012" впервые после десятилетнего перерыва.

Певица закроет фестивали полноценным сетом не менее часа, в какой из трех дней она выйдет на сцену "Нашествия", пока неизвестно, передает РИА Новости.Земфира участвовала в "Нашествиях" трижды. Последний раз она выступала на фестивале десять лет назад, в 2002 году в подмосковном Раменском.

Сейчас исполнительница пишет шестой сольный диск. Накануне Земфира опубликовала на своем сайте для свободного скачивания радио-версию песни "Деньги", которая войдет в новый альбом.