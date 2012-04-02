Сын Будиной: Папа с нами не живет. Вы разве не знаете?

Наум Наумов в 6 лет стал героем замечательной книги "Детский лепет". Его мама талантливая и красивая актриса Ольга Будина. Мальчик рассказал в своем первом интервью о своих мечтах, увлечениях и конечно звездной мамочке.

— Я ужасно хочу заиметь черепаху. Но за ней же ухаживать нужно! Маме некогда, а я не хочу.

— А мама у тебя кем работает?

— Моя мама — кинозвезда.

— И чем она так занята?

— Она работает в кино и вызывает иногда Элю, которая массаж нам делает. И еще очень часто работает в компьютере.

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