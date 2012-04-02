Сын Будиной: Папа с нами не живет. Вы разве не знаете?
2 апреля 2012, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Наум Наумов в 6 лет стал героем замечательной книги "Детский лепет". Его мама талантливая и красивая актриса Ольга Будина. Мальчик рассказал в своем первом интервью о своих мечтах, увлечениях и конечно звездной мамочке.
— Я ужасно хочу заиметь черепаху. Но за ней же ухаживать нужно! Маме некогда, а я не хочу.
— А мама у тебя кем работает?
— Моя мама — кинозвезда.
— И чем она так занята?
— Она работает в кино и вызывает иногда Элю, которая массаж нам делает. И еще очень часто работает в компьютере.
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