В Петербурге покажут фильмы о Магнитском и Политковской

Международный кинофестиваль правозащитных фильмов "Открой глаза!" открывается в Петербурге в среду.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году фестиваль представит обширную подборку фильмов против расизма и ксенофобии.



В рамках первого фестивального этапа "Кино и права человека" пройдут показы фильмов о революции в Иране, адвокате Сергее Магнитском и журналистке Анне Политковской. В апреле стартует второй этап фестиваля - "Кино против фашизма и ксенофобии".



Также в ходе фестиваля пройдет конкурс "Видеокамера как оружие правозащитника" при поддержке правозащитной организации "Голос". На конкурсе будут отобраны видеоматериалы нарушений избирательного законодательства РФ в ходе прошедших президентских выборов.