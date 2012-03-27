Публикация, которую ждали 67 лет

Сегодня в Доме дружбы состоится презентация книги английского журналиста и писателя Александра Верта «Пять дней в блокадном Ленинграде».



Путь книги «Пять дней блокадного Ленинграда» к читателям России после первой ее публикации затянулся на 67 лет, рассказали в Комитете по внешним связям. В советский период она была абсолютно неприемлема по идеологическим причинам, а после перестройки – по экономическим. В 2011 году книга была впервые переведена и опубликована на русском языке.



Верт первым из иностранных журналистов посетил Ленинград после прорыва блокады в сентябре 1943 года. За пять дней журналист познакомился с жизнью и работой людей. Книга, изданная в Англии в 1944 году, представила западному читателю правдивую картину блокадной жизни города.



Организаторы: Общественная благотворительная организация “Санкт-Петербургский совет мира и согласия” совместно с кафедрой нового и новейшего времени СПбГУ, Санкт-Петербургской общественной организацией “Жители блокадного Ленинграда” при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.