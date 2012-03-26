В Петербурге стартует музыкальный турнир «Терем кроссовер»

Сегодня в Капелле открывается II международный музыкальный турнир «Терем кроссовер». Концерты пройдут с 26 марта по 1 апреля в Академической капелле и Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича.



Как сообщили «Конкретно.ру» в Комитете по культуре, на открытии в 19.00 «Терем-квартет» выступит с победителем турнира «Терем кроссовер» 2010 – ансамблем из Токио «Хидэ-Хидэ». Японские музыканты завоевали сердца слушателей исполнением мелодий Микаэла Таривердиева на щипковом сямисене и бамбуковой флейте сякухати.



Музыкальный турнир «Терем кроссовер» пройдет в Петербурге с 26 марта по 1 апреля. Являясь одновременно конкурсом и фестивалем, он соберет настоящих звезд кроссовера. Эта музыка раздвигает жанровые границы, дарит свободу творческого эксперимента. Вечерние концерты пройдут в Академической капелле и Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2).