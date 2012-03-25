Альберт Чаркин работает над созданием бюста князя Александра Михайловича

В Северной столице скоро появится бюст Великого князя Александра Михайловича - одного из представителей династии Романовых. Над созданием его скульптурного образа работает Народный художник России Альберт Чаркин.



Известного петербургского скульптора всегда интересовала история, поэтому он с радостью занялся реализацией этого художественного проекта. «Меня привлекают личности, которые посвятили себя не просто бытию на земле, а деяниям во имя Отечества, во имя каких-то идеалов». Великий князь Александр Михайлович, по его мнению, был именно таким.



Изначально Альберт Чаркин отдал предпочтение строгой и довольно строгой композиции монумента, но лучше узнав о характере великого князя, отличающегося особой целеустремленностью, изменил свое решение. Чаркин понял, что должен представить его как яркого государственного и военного деятеля, настоящего морского адмирала. В связи с этим, особое внимание он уделил мундиру Александра Михайловича, в котором воплотилась целая эпоха в истории российского флота. В образе великого князя Чаркин хочет отразить всю мощь Российской Империи, показать, что Россия должна оставаться «державой серьезной, вечной, несокрушимой».



Сейчас Чаркин заканчивает вариант будущего бюста в глине. «Глина — самый податливый материал, но и самый ответственный», - отмечает скульптор, - «Любое прикосновение влияет на всю композицию». Далее получившийся образ будет переведен в металл, бронзу.



Скульптурный портрет Александра Михайловича создается для «Санкт-Петербургского парусного клуба». По данным архивных источников, великий князь являлся попечителем яхт-клуба при его учреждении в конце XIX веке.