"Бхагавад-гита" опять не попала на одну полку с "Майн кампфом" в России
21 марта 2012, 08:29 [ «Аргументы Недели. Томск» ]
В Томске областной суд накануне отказал в апелляции региональной прокуратуры на решение о признании книги "Бхагавад-гита как она есть" - одного из толкований индуистского священного писания - неэкстремистской.
Таким образом, областной суд подтвердил решение Ленинского районного суда Томска, вынесенное в декабре 2011 года. На русский язык книга была переведена в 1984 году. Процесс был инициирован прокуратурой в июне 2011 года.
"АН" писали, что парламент Индии пристально следил за ходом судебного процесса в Томске, возмущенный тем, что в России оскорбляют бога Кришну.