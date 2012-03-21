"Бхагавад-гита" опять не попала на одну полку с "Майн кампфом" в России

В Томске областной суд накануне отказал в апелляции региональной прокуратуры на решение о признании книги "Бхагавад-гита как она есть" - одного из толкований индуистского священного писания - неэкстремистской.

Таким образом, областной суд подтвердил решение Ленинского районного суда Томска, вынесенное в декабре 2011 года. На русский язык книга была переведена в 1984 году. Процесс был инициирован прокуратурой в июне 2011 года.

"АН" писали, что парламент Индии пристально следил за ходом судебного процесса в Томске, возмущенный тем, что в России оскорбляют бога Кришну.