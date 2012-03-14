В Москве на ВВЦ открывается выставка "Книги России". Национальная выставка-ярмарка познакомит москвичей и гостей столицы с 150 тысячами новинок книгоиздания. Центральным экспонентом XV Национальной выставки-ярмарки "Книги России" станет Республика Саха (Якутия).

Помимо издательской продукции, на стенде республики представят народные промыслы, экспозицию картин Национального художественного музея, национальную кухню и даже разыграют бриллиант, передает РИА Новости.

В программе выставки запланированы встречи, "круглые столы", посвященные вопросам популяризации чтения, мастер-классы по воспитанию читательской грамотности. Традиционно частью ярмарки станут экспозиции, посвященные историческим юбилейным датам и литературным годовщинам.

В этом году это 200-летие Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы, 200-летие со дня рождения русского классика Александра Герцена, 75-летие Валентина Распутина, передает Радио Культура.

В выходные дни - в субботу и воскресенье в павильоне №57 на ВВЦ для юны книгочеев пройдут кукольные спектакли, интерактивная игра вместе с Пряткиными - персонажами книги французской художницы Беатрис Вийон; путешествие по стране муми-троллей, театрализованные чтения рассказов Юрия Коваля, поиски своего места в жизни вместе с симпатичным удавом Криктором, созданным Томи Унгерером, мастерская по изготовлению и кормлению Очень Голодной Гусеницы, а также ателье одежды из гофрированной бумаги.