"Подвал бродячей собаки" отметит 100-летие театральной премьерой

В честь столетия литературно-артистического кабаре «Подвал бродячей собаки» на легендарных подмостках впервые представлен спектакль «Серебряный сон». Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе арт-кафе, спектакль начинается как творческий вечер петербургского поэта Ларисы Габитовой.



Затем на глазах современников рождаются стихи, откровения, любовные интриги и сцены ревности, раскрываются тайны и возникают новые загадки истории. Героями спектакля являются ярчайшие исторические личности: Анна Ахматова, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Рихард Штраус, Тамара Карсавина, Ольга Судейкина и многие другие.



Автор пьесы «Серебряный сон» и художественный руководитель спектакля - Лариса Габитова, режиссер-постановщик Ирина Кирпичева.