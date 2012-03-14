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"Подвал бродячей собаки" отметит 100-летие театральной премьерой

14 марта 2012, 11:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

"Подвал бродячей собаки" отметит 100-летие театральной премьерой
fotki.yandex.ru

В честь столетия литературно-артистического кабаре «Подвал бродячей собаки» на легендарных подмостках впервые представлен спектакль «Серебряный сон». Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе арт-кафе, спектакль начинается как творческий вечер петербургского поэта Ларисы Габитовой.

Затем на глазах современников рождаются стихи, откровения, любовные интриги и сцены ревности, раскрываются тайны и возникают новые загадки истории. Героями спектакля являются ярчайшие исторические личности: Анна Ахматова, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Рихард Штраус, Тамара Карсавина, Ольга Судейкина и многие другие.

Автор пьесы «Серебряный сон» и художественный руководитель спектакля - Лариса Габитова, режиссер-постановщик Ирина Кирпичева.

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