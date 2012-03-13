Муж Ирины Пороховщиковой заставлял ее страдать

Смерть молодой женщины - супруги знаменитого актера Александра Пороховщикова потрясла подруг и всех, кто знал Ирину Пороховщикову. Жена актера покончила с собой, повесилась в ночь с 8 на 9 марта в родовом особняке Пороховщикова в центре Москвы на шнуре.

Ей было всего 42 года. Накануне ей сообщили в больнице, что 73-летний муж в очень тяжелом состоянии после перенесенного заболевания. Пороховщиков перенес операцию на ноге. Ему удалили часть стопы, он простудился, жаловался на боли в сердце. В настоящее время он в реанимации, без сознания. Ирина написала предсмертную записку, что жить не может без мужа и очень любит Сашу.

Радиоведущая на «Эхе Москвы» Ксения Ларина в своем блоге написала, какой она видела Ирину Пороховщикову и жизнь молодой женщины с известным человеком. «История этой семьи – это история безумия, история убийства», - пишет журналистка.

Ксения Ларина не исключает, что «когда-нибудь эта история станет основой для фильма ужасов, для настоящего хоррора». Рассуждая о Пороховщикове, она признает: «Безумный этот человек, прикидывающийся рассудительным мужчиной и русским дворянином, в течение тридцати лет сводил с ума свою жену, практически убивал эту женщину и убил ее. И знали об этом все те, кто наблюдал эту трагедию с близкого расстояния. Сколько сладких фильмов и передач было снято на телевидении о «возвышенной» любви закоренелого холостяка и восторженной девочки. Она молила о помощи даже в этих пошлых глянцевых открытках. Она же говорила об этом, но никто не слышал. О том, как он запрещал ей рожать. О том, как фанатично служил своей матери, был ее абсолютным рабом».

По мнению радиоведущей, «никто не скажет правды»: «О том, как Ирка всю жизнь была заложницей этого жуткого дома, изъетого чумой, болезнью, безумием. Теперь, когда Ирки нет, раскручивается тема ее «жуткой депрессии», которая привела ее к самоубийству. Типа мама умерла, собака умерла, Пороховщиков в инсульте». По словам Лариной, она работала в театре Пушкина, когда «роман юной костюмерши и большого артиста был в самом разгаре».

Она вспоминает Ирку Жукову светлой, компанейской, веселой девчонкой, влюбчивой, доверчивой, смешливой. По словам журналистки, весь театр знал, что любовь эта сокрушительна, а Александр Шалвович – мужчина с замашками тирана.

«За тридцать лет он превратил ее в безумную старуху, с помутившимся рассудком, с собачьей преданностью в выцветших от постоянных истерик глазах, с внешностью бомжихи», - уверяет Ларина.

Напомним, жену актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Друзья собирают деньги на похороны Ирины Пороховщиковой. С братом они ранее судились из-за квартиры. Он отстранился. Актер в тяжелом состоянии в больнице. Ему даже не говорят о смерти жены.