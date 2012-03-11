Александр Пороховщиков переведен в центр неврологии РАМН

Актер Александр Пороховщиков переведен из клиники МГМУ имени Сеченова в Научный центр неврологии РАМН. В настоящее время он находится в отделении реанимации, к нему никого не пускают.



«Он в медикаментозном сне, врачи внимательно следят за его состоянием", - отметили в научном центре.

Пока близкие и друзья не могут навестить актера. Доступ к нему кого-либо кроме врачей закрыт. Как ранее писали "АН": Александр Пороховщиков в результате инсульта находится в тяжелом состоянии и лишился речи.

Медики не будут сообщать находящемуся в реанимации Александру Шалвовичу о самоубийстве жены.