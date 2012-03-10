Обнародовано содержание предсмертной записки Ирины Пороховщиковой

Текст записки, найденной рядом с телом жены актера гласит: «Жить без Саши не могу и не буду. Я люблю Сашу и буду только с ним. Ирина Пороховщикова». Ирина Пороховщикова повесилась на электрическом проводе, который в момент повешения оборвался.

Однако женщину это не спасло. Как ранее писали «АН», 42-летняя женщина минувшей ночью была найдена мертвой в своем особняке в Староконюшенном переулке в Москве.



