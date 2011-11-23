Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

В Москве из парка "Музеон" убрали бюсты бизнесменов

, 16:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

kinoforum.ru
kinoforum.ru

В Москве в парке искусств "Музеон" сегодня проведен демонтаж незаконно установленных бюстов бизнесменов.

В "Музеоне" без согласования со столичными  властями  международный благотворительный фонд "Меценаты столетия" установил около сорока памятников. С нарушениями были установлены 27 скульптурных портретов.

По словам главного хранителя парка, кизначально в "Музеоне" планировали создать Аллею меценатов с изображениями Третьякова, Морозова и других, передает ИТАР-ТАСС. Но  вскоре на ней начали появляться бюсты "меценатов" - директоров садового магазина, руководителей автосервиса, предпринимателей.

Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что за установку бюстов предприниматели платили "немалые деньги". При этом многие памятники ставились еще при жизни.

ИЧ