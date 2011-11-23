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23 ноября 2011, 16:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

kinoforum.ru

В Москве в парке искусств "Музеон" сегодня проведен демонтаж незаконно установленных бюстов бизнесменов.

В "Музеоне" без согласования со столичными властями международный благотворительный фонд "Меценаты столетия" установил около сорока памятников. С нарушениями были установлены 27 скульптурных портретов.



По словам главного хранителя парка, кизначально в "Музеоне" планировали создать Аллею меценатов с изображениями Третьякова, Морозова и других, передает ИТАР-ТАСС. Но вскоре на ней начали появляться бюсты "меценатов" - директоров садового магазина, руководителей автосервиса, предпринимателей.



Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что за установку бюстов предприниматели платили "немалые деньги". При этом многие памятники ставились еще при жизни.