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//Культура

В Москве актера Евгения Жарикова "скорая" доставила в больницу

22 ноября 2011, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве врачи одной из элитных клиник  спасают известного киноактера Евгения Жарикова. Накануне Жариков был экстренно доставлен в больницу врачами "скорой помощи". 29 сентября 70-летний Жариков попал в больницу с инфекционным заболеванием.

После продолжительного лечения  13 ноября звезду советского и российского экрана в удовлетворительном состоянии выписали домой, сообщает "МК".  Но на днях Евгению  Жарикову стало плохо, сильные боли в животе.  Его опять положили в клинику. В этот раз артиста сразу же поместили в реанимационное отделение.  Возможно, что ему предстоит  операция.

Евгений Жариков снялся более чем в 70 фильмах. Дебют актера в кино состоялся в 1960 году в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?". Через год он сыграл одну из главных ролей - лейтенанта Гальцева в картине Андрея Тарковского "Иваново детство". Народный артист РСФСР является лауреатом Государственной премии СССР 1978 года за роль Николая Кондратьева в сериале "Рожденная революцией".

ИЧ

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