Джордж Клуни и Ноа Уайл сцепились в клинче за роль Стива Джобса

//Культура

19 ноября 2011, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта musring.ru

Голливудская звезда Джордж Клуни пробуется на роль основателя Apple Стива Джобса в биографическом фильме. За права на экранизацию книги кинокомпания Sony выложила более 1 миллиона долларов.

Вместе с 50-летним Клуни, на роль Джобса пробуется другой популярный сериала "Скорая помощь" 40-летний Ноа Уайл, сообщает в субботу британский таблоид Now со ссылкой на собственные источники, передаёт musring.ru. Кстати говоря, Уайл уже играл Стива Джобса в фильме "Пираты Силиконовой Долины" (Pirates of Silicon Valley), выходившем в 1999 году на телеканале TNT, тогда Стив высоко оценил работу актера.

Съемки фильма должны начаться в следующем году.

Напомним, основатель Apple Стив Джобс ушел из жизни 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Биография Джобса, написанная бывшим редактором журнала Time Уолтером Айзексоном (Walter Isaacson), стала хитом продаж еще до выхода в печать.

Айзексон начал писать книгу еще при жизни Джобса, в ее основу легли интервью с "гуру Кремниевой долины", а также беседы с друзьями, коллегами, соперниками. Американская критика высоко отозвалась о биографии изобретателя, при жизни бывшего одной из самых закрытых персон в США. Русскоязычная версия должна выйти в издательстве Corpus в конце ноября.