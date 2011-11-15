МС Вспышкина похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

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15 ноября 2011, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Известного деятеля электронной музыки, диджея MC Вспышкина, который умер накануне прямо в метро в Санкт-Петербурге, похоронят на Смоленском кладбище. По словам вдовы Владимира Туркова Надежды, такова воля самого покойного.

Дата печальной церемонии еще не назначена, передает ИА «Росбалт».

«АН» сообщали, что вчера днем музыкант почувствовал себя плохо на эскалаторе станции метро «Улицы Дыбенко». Он скончался до приезда врачей.