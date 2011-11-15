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//Культура

«Ислам на снегу» во имя добра

15 ноября 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В   посольстве  Евросоюза  в  России  прошла  презентация  проекта  « Ислам  на  снегу»  Проект представлен  компанией «Регион-Социум» и представляет собой  документальный   сериал  посвященный  такому  явлению как татарский  ислам.

Авторы  проекта считают, что татарский  ислам являет собой одну основ  толерантности и  веротерпимости, характерных для  поволжского  региона.  И, в  наш век обострения  межнациональных отношений, ксенофобии и религиозной  неприязни,  как никогда нуждается  в переосмыслении    мудрость   одного из идеологов  татарского ислама  Мусы  Бегиева,  высказанная  им  еще  начале  20  столетия:  «Всевышнему  угоден и  христианин и иудей и даже  атеист, если  он делает добро».

Во время  презентации  проекта  особо  отмечалось, что,  так  как в татарском  исламе  удалось совместить  Коран  и либеральные  ценности, то этот  опыт  может быть  крайне  важен  для  Европы. Старый  Свет  сейчас  переживает  крах  мультикультурности  и позитивный пример того как могут  сосуществовать  различные  конфессии и народы  может и должен быть изучен.

Как  заявляют  авторы  проекта  «Ислам  на  снегу»  речь может идти  о совместной  гуманитарной  акции  континентального масштаба. Находить очаги толерантности, изучать   этот опыт  и  предлагать  знание и рецепты  человеческого  общежития политикам.  
Проект  вызвал  интерес у  представителей  ряда  ведущих европейских  стран. Сотрудничество между компанией «Регион-Социум» дипломатами  Евросоюза будет продолжено. Проект развивается  при  поддержке газеты  «Аргументы недели».

ИЧ

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