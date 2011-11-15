«Ислам на снегу» во имя добра

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15 ноября 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В посольстве Евросоюза в России прошла презентация проекта « Ислам на снегу» Проект представлен компанией «Регион-Социум» и представляет собой документальный сериал посвященный такому явлению как татарский ислам.

Авторы проекта считают, что татарский ислам являет собой одну основ толерантности и веротерпимости, характерных для поволжского региона. И, в наш век обострения межнациональных отношений, ксенофобии и религиозной неприязни, как никогда нуждается в переосмыслении мудрость одного из идеологов татарского ислама Мусы Бегиева, высказанная им еще начале 20 столетия: «Всевышнему угоден и христианин и иудей и даже атеист, если он делает добро».

Во время презентации проекта особо отмечалось, что, так как в татарском исламе удалось совместить Коран и либеральные ценности, то этот опыт может быть крайне важен для Европы. Старый Свет сейчас переживает крах мультикультурности и позитивный пример того как могут сосуществовать различные конфессии и народы может и должен быть изучен.

Как заявляют авторы проекта «Ислам на снегу» речь может идти о совместной гуманитарной акции континентального масштаба. Находить очаги толерантности, изучать этот опыт и предлагать знание и рецепты человеческого общежития политикам.

Проект вызвал интерес у представителей ряда ведущих европейских стран. Сотрудничество между компанией «Регион-Социум» дипломатами Евросоюза будет продолжено. Проект развивается при поддержке газеты «Аргументы недели».