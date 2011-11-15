Актер театра и кино Лев Борисов скончался во вторник в Москве

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15 ноября 2011, 10:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Актер Лев Борисов скончался во вторник в Москве на 78-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов. В октябре Борисов был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы Москвы с диагнозом инсульт.

Лев Иванович Борисов - родной брат актера Олега Борисова - родился 8 декабря 1933 года в Плесе Ивановской области, окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 1987 года - актер Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

За время кинокарьеры Лев Борисов снялся более чем в 90 картинах.