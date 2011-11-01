О любви, журналистике и межэтнических отношениях

Афиша Малого театра пустует – сегодня не предвидится ни одной постановки, - но фойе и зрительный зал заполнены публикой, не по театральному говорливой, разномастной и большей частью не московской. Здесь и там мелькают вспышки фотокамер, проводятся блиц-интервью, иногородние ньюсмейкеры зачастую смущаются внимания столичной прессы.



Это – «СМИротворец», всероссийский конкурс средств массовой информации. Четвертый год подряд жюри конкурса отбирает для награждения лучшие программы, сюжеты или статьи, посвященные межэтническим отношениям народов России и их собственного культурного развития.



В России, как самой многонациональной стране и с её проблемами- эта тема наиболее актуальна. «Нужно рассказывать друг о друге – это интерфейс межэтнической журналистики, - говорит Маргарита Лянге, председатель гильдии Межэтнической журналистики, - Если у журналиста нет этнической картины страны, знаний по истории – ему очень сложно разобраться в международных отношениях, так же как спортивному журналисту сложно писать о культуре». В этом году в поле зрения конкурса попало 635 СМИ – это в три раза больше, чем в первый год его существования. Организаторы отмечают высокое качество работ и большое количество молодых журналистов - 88-90 годов рождения.



В конкурсе четыре основные номинации – «Телевидение», «Радио», «Печать» и «Интернет», и кроме того две специальные («Русские в XXI веке», «Детские и молодежные СМИ»). В каждой из основных номинаций награждаются по три федерально-региональных и локально-этнических издания. Победители получали цветы, грамоты и признание значимости своей работы. Что движет журналистами, которые берутся освещать этнические темы? Прежде всего - любовь.



«Эвенки – моя любовь» - со смехом признается корреспондент «Забайкальского рабочего», прошедшая «по тропе аборигенов» и написавшая материал о проблемах эвенкийской родовой общины. Журналистка получила первый приз в номинации «Печать».



Обладательница первого приза в номинации «Интернет» за проект по изучению ненецкого языка, блоггер Ирина Космич так расчувствовалась, что спела а cappella песню и не без кокетства заметила: «Если хотите узнать, о чем она – изучайте ненецкий язык».



Несмотря на то, что конкурс является всероссийским, в этом году было сделано исключение, и в одной из специальных номинаций получила приз журналистка киргизского «Вечернего Бишкека». «Думаю, это символично – заметила она, принимая лавры, - что журналист из Киргизии этническая Родина которого Армения получает приз в номинации «Россия в XXI веке». Процесс глобализации, с которым не могут согласиться в западной Европе, в рамках этого конкурса рассматривается как объединение, как достижение, как благо. Говоря словами классика: «В том, что нас объединяет – мы едины, в том, в чем различны – мы свободны».



«Надеюсь, нам хватит ума жить в мире и согласии» - заметил журналист из Саранска, лауреат в номинации «Радио». Основной иллюстрацией конкурса стали выступления народных коллективов: например, открывал церемонию награждения хор имени Пятницкого.



Многие лауреаты не задерживались на сцене у микрофона, некоторые не хотели даже сказать пару слов. Кажется, в противовес столь обыденному в Москве ритуалу - светским разговорам - они привыкли делать реальную работу.



