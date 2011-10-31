Олег Газманов исполнит новые песни на юбилейном концерте 5 ноября (ВИДЕО)

Олегу Газманову в этом году исполнилось 60 лет. В честь юбилея, он даёт большой сольный концерт в зале Крокус Сити Холл.

- Несмотря на то, что мои зрители всё время повторяют, что им неважно, насколько мощно подготовлено шоу, а главное, какие песни я исполню, - рассказывает Олег Газманов: в этот раз я решил выложиться на сто процентов и показать зрителем нечто такое, что могло бы их не просто порадовать, но и удивить. В постановку этого шоу вложены колоссальные средства, зале Крокус Сити Холл создается уникальная световая и светодиодная декорация. Тысячи светодиодных модулей и управляемых лебедок создадут эффект движения декорации во время шоу. Под каждый номер концерта написана своя световая программа, для шоу привезены и смонтированы на сцене зала самые современные световые приборы, некоторые из которых еще ни разу не использовались в России.



Крокус Сити Холл был выбран для юбилейного концерта неслучайно - это новый зал, специально построенный под проведение серьёзного высокотехнологичного шоу, его конструкция позволяет смонтировать самые сложные декорации и механизмы.



ОЛЕГ ГАЗМАНОВ: ДАЖЕ НА СУПЕРШОУ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ БИЛЕТЫ ЗА 500 РУБЛЕЙ

Масштаб этого концерта настолько серьёзен, что можно было бы ожидать очень высокую цену на билет. Однако Олег Газманов считает, что даже на супершоу люди должны иметь возможность купить билеты по доступной цене. Готовя юбилейный концерт, он поставил условие, чтобы был большой билетный фонд по доступной цене. Поэтому на концерт Олега Газманова есть даже билеты по 500 рублей.



- Сделать серьёзное шоу доступным для публики сегодня очень сложно, - рассказал Олег Газманов: так как окупить его можно только задрав цены. В России только очень немногие способны купить билеты по пять тысяч рублей и пойти с семьёй на концерт. Создать доступный билетный фонд удалось благодаря поддержке спонсоров.



Самые известные хиты Олега Газманова на этом концерте исполнят Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Хор Турецкого, Кристина Орбакайте, Иосиф Кобзон, Сосо Павилиашвили, Лев Лещенко, Николай Басков, Надежда Бабкина, Родион Газманов и Денис Майданов. Сам же юбиляр споёт новые песни и те, что не может доверить даже своим близким друзьям и признанным мэтрам российской эстрады.



И всё же уникальность концерта Олега Газманова лишь наполовину зависит от приглашённых звёзд и машинерии, обеспечивающей звук, свет и движение на сцене и в зале. Все, кто хоть однажды был на концертах Олега Газманова, отмечают ошеломляющую позитивную энергию, которая идёт со сцены в зал. Именно эту энергию и взяли за основу постановщики юбилейного шоу. Они строят шоу Олега Газманова таким образом, чтобы зарядить зрителей энергией, развеселить и удивить.

Те зрители, которые не смогут попасть на концерт, смогут увидеть его на канале Россия 1.