Режиссеру-документалисту Сергею Говорухину в понедельник стало хуже

В понедельник ухудшилось состояние 50-летнего режиссера-документалиста Сергея Говорухина, находящегося после инсульта в коме.

Сын известного кинорежиссера Станислава Говорухина был госпитализирован с инсультом в одну из московских клиник в конце прошлой недели.

У Сергея было довольно сильное кровоизлияние в мозг. Все это время он был в очень тяжелом состоянии. Говорухин находится в хирургической реанимации городской клинической больницы №1 имени Пирогова, передает РИА Новости. Ему была проведена операция на головном мозге.

Сергей Станиславович Говорухин родился в 1961 году в Харькове. В 1988 году он окончил сценарный факультет ВГИКа.



С 1994 по 2005 годы в качестве военного корреспондента участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии. Участвовал в 20-ти боевых и трех специальных операциях. В 1995 году во время командировки в Чечню был ранен, вследствие чего лишился ноги.



Удостоен нескольких боевых наград. В 1996 году создал Региональную общественную организацию ветеранов-инвалидов межрегиональных конфликтов в Таджикистане и Чечне. Работал руководителем кинокомпании "Послесловие". Занимал пост председателя фонда ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов "Рокада".

Говорухин-младший снял фильмы: "Прокляты и забыты", "Сочинение на уходящую тему", "Никто, кроме нас", "Земля людей".