Хореограф Джон Ноймайер впервые поставил балет специально для Дианы Вишневой

Знаменитый хореограф Джон Ноймайер впервые поставил специально для прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой балет "Диалоги". По словам Джона Ноймайера, "сюжетом" нового балета стали сами артисты.

Она - это Диана Вишнева, он - солист Гамбургского балета Тьяго Бордин. Премьера программы Вишневой состоялась в субботу, 22 октября, на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Прима-балерина Диана Вишнева предстала в трех разных образах. В "Диалоги" вошли одноактные балеты. Они представляют разные поколения, стили и направления в развитии хореографического искусства ХХ и ХХ1 веков. Волей хореографа эти танцовщики сами выстроили сюжет причудливой композиции, построенной на переливах настроений, страстей и извечного противоборства женского и мужского начал. Это сочинение войдет в репертуар Мариинского театра.