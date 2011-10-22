Великий Новгород реконструирует княжий двор за €287 тыс. за счёт Еврокомиссии

В Великом Новгороде учёные планируют воссоздать княжий двор Х века. Княжью усадьбу будут реконструировать в верхнем течении реки Луга в Батецком районе, где расположена Княжья гора, являющаяся федеральным памятником.

Воссозданный двор станет музеем под открытым небом.

"Предполагается, что двухлетний проект будет реализован на средства Еврокомиссии по культурному наследию и ряда зарубежных и российских организаций-партнёров", – сообщил представитель Новгородского общества любителей древности (НОЛД).

Еврокомиссия обещает выделить 287 тысяч евро.

Похожий проект уже реализован в новгородском посёлке Любытино: на берегу реки Мста учёные реконструировали славянскую деревню того же Х века.