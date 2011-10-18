Кобзон: «Мы с Валей Толкуновой как-то даже пели в милицейский рупор»

15 октября в Храме Христа Спасителя прошел концерт, посвященный памяти певицы Валентины Толкуновой. На сцену обратиться с добрыми словами вышли друзья и коллеги артистки: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Игорь Наджиев, Феликс Царикати, «Хор Турецкого» и многие другие. Они исполнили самые известные и любимые песни из репертуара Валентины Толкуновой. А за кулисами поделились воспоминаниями о певице.

Иосиф Кобзон: «Однажды, в 1993 году я возглавлял жюри всероссийского конкурса песни, который проходил в Краснодаре. И в это время в Краснодарском крае, в районе Армавира, произошел этнический конфликт между армянской и российской диаспорами. Нам об этом событии сообщили ночью, и мы с Валей, а она уроженка Армавира, в 6 утра вылетели на место конфликта. Мы с ней побывали у старейшин с армянской стороны и с российской, а потом вышли на площадь, где находилось несколько тысяч человек, и в милицейский рупор стали с Валей петь песни. Она обратилась ко всем со словами: «Как женщина и ваша землячка призываю вас к благоразумию и к миру!». Известно, что все закончилось благополучно: люди разошлись. Вот был ее такой героический поступок».