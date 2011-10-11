Состояние декоратора Бориса Краснова улучшилось, он открыл глаза

Состояние Бориса Краснова, госпитализированного 21 сентября с подозрением на инсульт в ФМБЦ имени Бурназяна, улучшилось. Художник-декоратор начал приходить в себя, он открыл глаза.

«Но из комы еще не вышел. Можно сказать, что он находится в такой полукоме. Но улучшение есть», – сообщил адвокат декоратора.

Борис Красно был госпитализирован с подозрением на инсульт, а спустя три дня его прооперировали в связи с отеком мозга, передает РИА Новости.

Напомним, Бориса Краснова минувшим летом обвинили в вымогательстве. По данным следствия, художник-декоратор в составе организационной группировки требовал у владельца «Группы компаний Инконнект» передать право собственности на 100% уставного капитала компании.

«Имущество «Инконнект» оценивается в 5 миллионов рублей.