Состояние декоратора Бориса Краснова улучшилось, он открыл глаза
11 октября 2011, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
Состояние Бориса Краснова, госпитализированного 21 сентября с подозрением на инсульт в ФМБЦ имени Бурназяна, улучшилось. Художник-декоратор начал приходить в себя, он открыл глаза.
«Но из комы еще не вышел. Можно сказать, что он находится в такой полукоме. Но улучшение есть», – сообщил адвокат декоратора.
Борис Красно был госпитализирован с подозрением на инсульт, а спустя три дня его прооперировали в связи с отеком мозга, передает РИА Новости.
Напомним, Бориса Краснова минувшим летом обвинили в вымогательстве. По данным следствия, художник-декоратор в составе организационной группировки требовал у владельца «Группы компаний Инконнект» передать право собственности на 100% уставного капитала компании.
«Имущество «Инконнект» оценивается в 5 миллионов рублей.