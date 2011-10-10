В Риме открылись две выставки российского искусства ХХ века

В Риме сразу две российские выставки - "Социалистические реализмы. Великая советская живопись 1920-1970 годы" и "Александр Родченко" - открылись в понедельник в рамках Года русского языка и российской культуры в Италии.

Первая наиболее крупная зарубежная ретроспектива художников- соцреалистов и панорама творчества художника и фотографа были представлены сегодня в римском Выставочном дворце.



"Искусство советского периода из-за предрассудков о его "официальности" практически незнакомо на Западе ни критике, ни публике. Работая над этой выставкой, мы старались показать, что оно намного сложнее, заставить посмотреть на эти картины новыми глазами как на предмет искусства, оторванный от идеологического наполнения", - сказала заместитель директора Государственного Русского музея Санкт-Петербурга Евгения Петрова.



Она выступила куратором выставки наряду с автором концепции экспозиции известным британским арт-критиком, специалистом по восточно- европейскому и советскому искусству Мэттью Боуном и заместителем директора Музея Московского Кремля Зельфирой Трегуловой.