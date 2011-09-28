Уволенный с поста главного дирижера ГАСО Горенштейн обратится в суд
28 сентября 2011, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]
Марк Горенштейн, уволенный 28 сентября с поста главного дирижера и художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова, возмущен своей отставкой.
Горенштейн намерен отстаивать свою правоту в суде. Он считает сложившуюся ситуацию беспределом, передает РИА Новости.
"Аргументы недели" сообщали, что Марк Горенштейн приказом министра культуры РФ уволен с должности художественного руководителя - главного дирижера государственного академического симфонического оркестра имени Евгения Светланова.