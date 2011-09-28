Борис Краснов должен был возглавить совет директоров ВВЦ

Российский декоратор Борис Краснов, находящийся с инсультом в реанимации, 30 сентября должен был быть избран председателем совета директоров ОАО "Всероссийский выставочный центр". Известный сценограф, обвиняемый в вымогательстве, готовился сменить на этом посту вице-премьера Игоря Шувалова.

Минувшим летом рассматривались две кандидатуры на пост главы совета директоров ВВЦ — председателя Сбербанка Германа Грефа и экс-губернатора Калининградской области Георгия Бооса. Но, по словам источника газеты "Коммерсантъ", предложения им так и не были направлены и было принято решение рекомендовать на данный пост владельца компании "Краснов дизайн" Бориса Краснова. Сведения об этом подтвердил высокопоставленный сотрудник мэрии Москвы.

Напомним, Борис Краснов по-прежнему находится в коме. Об этом сообщил источник в медицинских кругах. На прошлой неделе он был госпитализирован с обширным инсультом в 1-ю Градскую больницу. Спустя сутки его перевели в Федеральный Медико-Биологический Центр имени Бурназяна.

Ранее Краснову, а также директору департамента внешнеэкономических отношений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергею Шилову и ещё ряду лиц было предъявлено обвинение по статье 163 УК РФ – вымогательство. Решением суда Борис Краснов был освобождён под залог в 5 миллионов рублей.



По данным следствия, в июле-августе 2011 года Краснов в составе организованной преступной группы незаконно требовал от гендиректора группы компаний “Инконнект” передать право собственности на 100 процентов уставного капитала компании, имущество которого оценивается более чем в 5 миллионов рублей. В самой компании подтвердили факт попытки рейдерского захвата.



Борису Краснову 50 лет. В качестве художника-декоратора он работал с российскими звездами, в том числе: с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Александром Малининым, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом.