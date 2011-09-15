В Москве установлен памятник Муслиму Магомаеву
15 сентября 2011, 06:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В четверг в 13:00 в Москве состоится церемония торжественного открытия памятника Муслиму Магомаеву.
Памятник установлен возле посольства Азербайджана, на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков. Высота скульптуры вместе с пьедесталом составляет около 4 метров, сообщает Интерфакс.
Авторы памятника - народный художник России Александр Рукавишников и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.