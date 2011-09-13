Александр Розенбаум отмечает свой 60-летний юбилей (ВИДЕО)

Народному артисту России Александру Розенбауму 13 сентября исполняется 60 лет. Накануне за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность юбиляр был награжден Орденом Почета.

Всем почитателям своего таланта артист преподнесет подарок. Его новая концертная программа «Уже прошел полтинник после детства» вместила в себя и новые песни автора, и ставшие уже народными. По сообщению ИТАР-ТАСС, концерт состоится в Москве.

К юбилею вышел и том избранной лирики Александра Розенбаума "Крылья Пегаса". Большинство текстов этого сборника читатели будут воспринимать неотделимо от музыки: "Вальс-бостон", "Нарисуйте мне дом", "Казачья", "Есаул", "Утиная охота", "Вещая судьба", "Налетела грусть", "Бабий Яр", "Черный тюльпан". Все эти, как и многие другие, произведения открыли большой лирический и гражданский дар мастера, органично сочетающего качества поэта, музыканта и исполнителя.

Врач по первой профессии, много лет проработавший в бригаде скорой помощи, Розенбаум и в своем артистическом амплуа обладает даром врачевать людей, передают vesti.ru. Известно и личное мужество этого человека, который давал концерты перед советскими военнослужащими в Афганистане, не раз в буквальном смысле оказывался на линии огня.