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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Президент Медведев поздравил Сергея Никоненко с юбилеем

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев поздравил актера, режиссера, народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 70-летием.

"За десятилетия творческой деятельности Вы сыграли много запоминающихся, разноплановых ролей в театре и кино. Состоялись и как талантливый режиссер. Ваши фильмы, отличающиеся оригинальными драматургическими решениями и ярким актерским составом, по достоинству оценены и профессионалами, и зрителями", — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Юбилей известный актер отметит с семьей в Германии.

ГИ

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