Президент Медведев поздравил Сергея Никоненко с юбилеем

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16 апреля 2011, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев поздравил актера, режиссера, народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 70-летием.



"За десятилетия творческой деятельности Вы сыграли много запоминающихся, разноплановых ролей в театре и кино. Состоялись и как талантливый режиссер. Ваши фильмы, отличающиеся оригинальными драматургическими решениями и ярким актерским составом, по достоинству оценены и профессионалами, и зрителями", — говорится в поздравительной телеграмме президента.



Юбилей известный актер отметит с семьей в Германии.