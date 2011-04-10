Поэт и гражданин Быков переезжает с телевидения на радио (ВИДЕО)

//Культура

10 апреля 2011, 12:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Проект "Поэт и гражданин", который может быть закрыт телеканалом "Дождь", будет выходить в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Думаю, что до конца недели завершу. Мне уже дан в принципе положительный ответ, нужно привести наши договорные отношения в порядок, и после того, как договорные отношения будут достигнуты, аудио "Поэт и гражданин" будет выходить в эфире "Эха Москвы"", – уточнил он.

"Что касается видеоконтента, то здесь надо заключать отдельный договор с правообладателями. Если мне удастся это сделать, то и видеоконтент будет поставлен на сайт "Эхо Москвы"", - отметил главный редактор радиостанции.

На этой неделе генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что не исключает закрытия проекта "Поэт и гражданин", в котором актер Михаил Ефремов читает "Стих на злобу дня", написанный поэтом Дмитрием Быковым.

На телеканале вышло пять выпусков программы. Шестой выпуск в эфир не вышел. Синдеева заявляла, что решение об этом она приняла лично, исходя из того, что в стихотворении, в котором речь шла о высказываниях президента и премьера по поводу Ливии, превышен "предел допустимой конструктивной критики" и есть "моменты, которые задевают личность".

Быков же выражал надежду, что удастся найти компромисс "о пределах свободы, которые может себе позволить телевидение, хотя бы и интернетное".

"Если нет, надеюсь, что для проекта "Поэт и гражданин" найдутся другие ниши. В крайнем случае, будем с Ефремовым читать друг другу", говорил поэт.