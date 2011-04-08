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//Культура

Минкультуры не будет оспаривать победу арт-группы, нарисовавшей фаллос

8 апреля 2011, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство культуры не будет оспаривать победу арт-группы  "Война", получившую государственную премию "Инновация" в номинации "Произведение визуального искусства" за произведение "Член в плену у КГБ". Пресс-секретарь ведомства Наталья Уварова сообщила, что Минкультуры доверяет выбору профессионального жюри.

Напомним,  в ночь на 15 июня 2010 года активисты  "Войны" провели акцию "Член в плену у КГБ" в Санкт-Петербурге, нарисовав на Литейном мосту гигантский фаллос длиной 65 метров так, что, когда мост развели, это изображение оказалось перед окнами петербургского управления ФСБ.

ИЧ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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