Минкультуры не будет оспаривать победу арт-группы, нарисовавшей фаллос

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8 апреля 2011, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство культуры не будет оспаривать победу арт-группы "Война", получившую государственную премию "Инновация" в номинации "Произведение визуального искусства" за произведение "Член в плену у КГБ". Пресс-секретарь ведомства Наталья Уварова сообщила, что Минкультуры доверяет выбору профессионального жюри.

Напомним, в ночь на 15 июня 2010 года активисты "Войны" провели акцию "Член в плену у КГБ" в Санкт-Петербурге, нарисовав на Литейном мосту гигантский фаллос длиной 65 метров так, что, когда мост развели, это изображение оказалось перед окнами петербургского управления ФСБ.