ZAZ - новая поющая звезда Франции - спела в парижской Олимпии (ВИДЕО)

//Культура

7 апреля 2011, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

ZAZ – под таким псевдонимом певица и автор Изабель Жеффруа выпустила во Франции весной 2010 года свой первый сольный альбом, который был признан музыкальным открытием 2010 года. С тех пор продано почти полмиллиона дисков, ZAZ дала 5 и 6 апреля два концерта в самом почетном для французов зале Олимпия в Париже.

Известность пришла к ZAZ, когда ей было 27 лет. К этому времени она успела выступить с блюз-ансамблем «Fifty Fingers» и хард-роковой группой «La fille de la boulangère» (дочь булочницы), пела в джазовом квинтете, в баскском оркестре варьете «Падающая звезда», в группе «Don Diego», которая мешает в своих композициях стили латино, регги, funk, музыку Андалусии и арабского Магриба. В 2006 году ZAZ перебралась в Париж, где выступала в музыкальных барах и кафе-шантанах. В 2007 в Париже Изабель познакомилась с продюсером, автором и композитором Кереддином Солтани, который искал певицу с «хриплым, немного надтреснутым голосом». Солтани стал автором первого хита ZAZ – песни «Je Veux».