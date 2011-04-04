Улицу в Самаре могут назвать именем актрисы Людмилы Гурченко

Депутат самарской губернской думы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать улицу в Самаре именем Людмилы Гурченко. Инициативная группа и Дегтярев предложили мэру Самары переименовать улицу Блюхера.

Представитель ЛДПР отметил, что Людмила Марковна - великая актриса, которая внесла огромный вклад в российскую культуру. "Память об актрисе должна быть увековечена. Именно поэтому мы вышли с обращением к главе Самары и городской топографической комиссии с просьбой переименовать улицу имени Блюхера в улицу имени Гурченко", - сказал Дегтярев. Он напомнил, что в судьбе Людмилы Гурченко Самара, носившая при СССР имя Куйбышева, сыграла свою роль, в этом городе она вышла замуж за Иосифа Кобзона.